Депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки шахтеров ‘Кингкоула’

Депутат Государственной Думы Максим Щаблыкин прокомментировал ситуацию, связанную с погашением долгов перед сотрудниками «Кингкоула». Так он отметил, что выплата задолженности сегодня является безусловным приоритетом в работе правительства Ростовской области. Также эта проблема, по его словам — предмет особого внимания исполнительной и законодательной власти федерального уровня.

Максим Щаблыкин заявил, что власти региона по данной проблеме проводят большую работу. Сумма произведенных выплат приближается к 50-ти процентам. Кроме того, людям оказывают целый спектр мер соцподдержки: от обеспечения углем, выплаты пособий до трудоустройства.

Депутат рассказал также, что в правительстве региона уже разработана и утверждена дорожная карта по решению вопроса выплаты зарплаты сотрудникам ГК «Кингкоул». В этом документе пошагово расписаны действия по полной ликвидации задолженности в срок до 1 июля 2017 года. По словам чиновника, сейчас главное объяснить людям, что вопрос их решается и будет решен обязательно.

«Сегодня региональная власть отрабатывает на 100 процентов, а те, кто считают иначе, просто не вникают в суть проблемы», — сказал депутат Государственной Думы Максим Щаблыкин.