Депутаты гордумы Ростова положительно оценили работу управления МВД

Число зарегистрированных преступлений в Ростове-на-Дону снизилось более чем на 11 процентов, восемь тысяч преступных посягательств раскрыто. Отчет о деятельности управления МВД по Ростову за прошлый год сегодня был представлен на заседании городской думы. Какую оценку поставили депутаты полицейским и какие еще вопросы обсудили?

Нераскрытые преступления, связанные с кражами в квартирах, проблемы безопасности дорожного движения, экономические преступления, обманутые дольщики. Об этом за 2016 год на заседании городской думы отчитывается начальник управления МВД России по Ростова-на-Дону. А уже в этом году необходимо открыть два новых участковых пункта в строящихся районах города — Левенцовском и Суворовском, а также модернизировать систему «Безопасный город».

«Радует то, что руководство управления понимает все эти проблемы и высказывает предложения по усовершенствованию работы. Мы надеемся, что общими усилиями улучшим общественную безопасность», — говорит депутат городской думы Ростова-на-Дону Владимир Назыков.

Депутаты положительно оценивают работу донского управления МВД и переходят к утверждению членов Общественной палаты города. Треть представителей палаты определяет глава администрации города, столько же — глава Ростова, и треть палаты формируют сами общественники, от каждого по 11 человек.

«Городская палата после её образования будет давать общественную экспертизу проектам нормативных актов Ростова, будет поднимать те или иные важные вопросы местного сообщества, выдавать рекомендации власти, контролировать от имени общественности исполнительную власть», — поясняет депутат городской думы Ростова-на-Дону Виталий Лазарев.

Все члены Общественной палаты Ростова были утверждены на заседании городской думы.