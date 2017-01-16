Депутаты Заксобрания Дона намерены приравнять вейпы к обычным сигаретам

Накануне в прямом эфире на одной из местных радиостанций выступила председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. Тема беседы: «О вреде курения и мерах профилактики вредных привычек в Ростовской области».

Екатерина Стенякина отметила, что, по ее мнению, необходимы законодательные барьеры на пути распространения вейпов. Она также сообщила, что представителей молодежных организаций, врачей, педагогов на сегодняшний день очень волнует тема бесконтрольного распространения электронных сигарет и электронных испарителей.

«Кальяны, электронные сигареты и электронные испарители по своему статусу должны быть приравнены к обычным сигаретам, а значит, на них должны распространяться те же запреты, которые регулируют продажу и употребление табака. Состав жидкостей для вейпов не сертифицирован, вся продукция этого сегмента производится за границей. Никто не может исключить, что через некоторое время в жидкости не добавят компоненты, которые могут вызывать наркотическую зависимость. Считаю, что это очень сомнительный и опасный продукт. Стоит запретить потребление электронных сигарет во всех общественных местах», — сказала председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.