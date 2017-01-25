Депутаты Заксобрания предлагают ввести жесткие ограничения на вейпинг

Инициативная группа донских законодателей готовит обращение в Государственную Думу о введении жестких ограничений на вейпинг. Парение предлагается уровнять с курением и запретить его в общественных местах.

Навести порядок на рынке парильщиков предлагают в Законодательном собрании, эту идею поддерживают на улицах города. Участники молодежного парламента, совета молодежи Железнодорожного района и школьники спросили у ростовчан, стоит ли поставить знак равенства между обычным курением и вейпингом. Мнения всех однозначны.

«Электронные сигареты ничуть не слабее, чем простые. Мало того, туда молодежь насуют всякую гадость и травятся неизвестно чем», — говорит ростовчанка.

Составные части жидкости для парения не подлежат сертификации. Иных запретов пока тоже нет. Этим и пользуются с большой охотой даже школьники.

«По школам ходят спокойно, никого не стесняясь. Ничем не запрещено. Они отвечают: «Такого закона нет», — отмечает представитель Совета молодежи Железнодорожного района Семён Цацак.

«Когда говорят, что электронные сигареты, либо вейпы помогают бросить курить, то мы не смотрим на другую сторону — на наших подростков, несовершеннолетних, которые еще не курили. Они покупают эту машинку для парения и начинают потреблять никотин, не являясь изначально курильщиками», — отмечает депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

В том, что вейпы не могут заменить обычную сигарету уверены и психологи. О тайнах сигаретного дыма и его заменителях не понаслышке знает Дмитрий Нестеренко. Этому неполезному занятию он отдал 15 лет своей жизни, и, как сам признается, чтобы оградить других, написал книгу. Она о вреде курения. Дмитрий считает, что вейпинг — лишь временная замена. Не насытившись паром, человек все равно возвращается к привычной сигарете.

«Посчитал по деньгам, насколько в итоге это выходит. В итоге также и даже еще дороже. По ощущениям это было не то совсем. Хочешь втягитвать еще больше, поэтому я сейчас понимаю, почему люди так много пара выпускают. Им его не хватает, они пытаются это компенсировать», — поясняет психолог, писатель Дмитрий Нестеренко.

Не продавать лицам до 18 лет, запретить рекламу и употребление в общественных местах. Ограничения должны не только наложить акцизы на так называемую «жижу», но и призвать производителей и реализаторов нести юридическую ответственность, уверена инициативная группа, которая сейчас готовит обращение в Государственную Думу.