Десять новых ‘скорых’ передали ростовской БСМП

Еще 10 новых машин Скорой медицинской помощи теперь будут работать на базе городской БСМП Ростова. На торжественном вручении ключей присутствовал глава администрации города Виталий Кушнарев. Он поблагодарил медиков за их важный и нелегкий труд.

«Значимость вашей работы трудно переоценить. Вы приходите на помощь тогда, когда решается вопрос жизни ростовчан. Поэтому помощь должна быть действительно скорой и высокотехнологичной. Уверен, что с новым комфортным и удобным транспортом работа врачей будет оказываться на более высоком уровне», — говорит Виталий Кушнарев.

В пресс-службе администрации Ростова напомнили: в 2016 году за счет средств софинансирования областного бюджета уже было приобретено девять машин, теперь автопарк пополнился еще десятью.