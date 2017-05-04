Десятки семей рискуют потерять свои дома на Елизаветовском городище

Десятки семей, которые получили разрешение на строительство в Азовском районе оказались вне закона. Представители администрации не удосужились сообщить людям, что их дома будут стоять на территории Елизаветовского городища, которое является памятником федерального значения. Теперь министерство культуры предлагает жилища снести и выдать новые земельные участки.

Поселиться в деревне Николай Иванович мечтал давно. Два года назад наконец купил земельный участок на Елизаветовском городище в Азовском районе. Построил дом, покосил газон и собрался ставить забор, но тут выяснилось, что все его действия незаконны, да и живет здесь пенсионер на птичьих правах.

«По нормам жилищного кодекса на него никаких документов не надо. Зарегистрировался, начал жить, вдруг появляется Министерство культуры и предъявляет претензию, что я не имел право здесь строится, что здесь какая-то зона», — говорит Николай Серенко.

Штрафы за незаконное возведение домов начали приходить и соседям Николая Ивановича. Оказалось, что в 2012 году Министерством культуры были определены границы Елизаветовского городища — археологического памятника Федерального значения. И на проведение любых работ, от высадки деревьев до строительства, теперь требуется особое разрешение. Но людей, которые покупали или арендовали здесь участки, об этом никто не предупредил.

«Вот я взяла кредит, построила дом, выкупила, он прошел в кадастровой палате, это было в июле 16 года. В документе написано, что обременений не зарегистрировано, в кадастровой вот — сведения об объектах культурного наследия прочерк», — говорит Галина Пушкарь.

Минкульт разделил Елизаветовское городище на две части: зону «А», где строительство полностью запрещено и «Б», где возведение домов возможно, но только после исследования культурного слоя за счет собственников.

В Министерстве культуры объясняют, что ликбез для жителей должна была провести администрация Азовского района. Еще 5 лет назад туда передали документы с утвержденными градостроительными нормами.

«Что делать? Вывести из реестра данный объект культурного наследия невозможно, это противозаконно. Неправильно были переданы эти участки под индивидуальное жилищное строительство, следовательно надо гражданам предоставить другие земельные участки, а затраты, понесенные по неправильно выданным документам, компенсировать за счет того, кто выдал эти документы», — говорит заместитель министра культуры Ростовской области Иван Грунский

На территории Елизаветовского городища редко бывало спокойно, видимо, такая судьба у этих мест. Первых поселенцев изгнали отсюда в 3-4 веке до нашей эры, еще во времена Боспорского царства. Следующее поселение, уже греческую колонию, разгромили во времена движения сарматов на территорию Скифии. 21 век может стать очередным переломным моментом в истории Елизаветовского городища. Но десятки семей, оштрафованных за незаконное строительство, все еще готовы отстаивать правду в суде.