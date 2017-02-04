Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Десятки улиц Ростова временно останутся без электричества

10:00 Суббота, 04.02.2017

6, 7, 8, 9 и 10 февраля некоторые улицы Ростова-на-Дону останутся без электричества. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так 6 февраля в период с 9 до 16 часов света не будет по адресам: Сарьяна 2-36, 3-29; 2-я Пролетарская 16-84, 21-115; 27-я линия 20, 13-21; 29-я линия 16-70, 21-77; 31-я линия 34-76, 35-75;  39-я линия 54-92, 35-77; 41-я линия 20-52, 17-47; 43-я линия 18-48, 17-29; Красноаксайская 2-18; 1-я улица 1-21, 8-22; 2-я улица 2-22, 1-19; 3-я улица 1-27, 2-36; 4-я улица 2-24, 1-27; 5-я улица 3-27, 20-34; переулок Кирилловский 1-11, 2-12; 1-я левая 1-13, 2-22; 2-я левая 1-11; переулок Балканский 1-41, 2-40; 47-я линия 1-37, 2-14; 49-я линия 1-35, 2-24.

В этот же день, с 9 и до 17 часов отключения затронут дома расположенные по следующим адресам: Вяземцева 11-33, 22-44; Кисловодский 1-23, 2-26; Железноводский 15-35, 18-40; Бакинский 25-31, 28-36; Бесланский 16-32, 1-15; Контактный 27-41; Школьная 1-11, 2-12; Гранёная 1-19; Конотопский 1-15, 2-24; Технический 1-17, 2-26; Горсоветская 30-34.

С 6 по 7 февраля с 9 до 17 часов энергетики обесточат дома: Медногорская 2-70; ул. Абаканская 51-75; Щербакова 100-116; Лесозащитная 1-25, 2-34; Печорская 1-33, 2-38; Двинская 1-19, 30-48; Орехово-Зуевский 1-11,2-10; Арефьева 84-92, Катаева 194-240, 231-271; Черепахина 156-202, 187-213; Братский 85-97, 100-116; Халтуринский 111-137, 170-190; Островского 129-141, 110-122.

В период с 6 по 8 февраля с 9 до 16 часов электричества не будет по адресам: Курганная 24-40, 17-27; Мечникова 1-5.

А с 6 по 10 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Минский 1-39,2-38; Лесозащитная 25-37; Двинская 19-37,46-66; 26 июня 51-99,48-96; Печорская 36-56,31-51; Волжская 51-97,56-104; Камская 57-99,44-88; Т. Дона 61-77,46-60; Читинский 1-23,2-264, Иркутский 1-46,2-48; Архангельский 1-29,2-28, Солидарности 226-236,219-279; Кржижановского 207-235,236-252; Роговский 1-69,2-44; Гарибальди 1-33,2-26; Детская 221-263,196-244; Равенства 36-64,41-67.

7 февраля с 9 до 17 часов отключения произойдут по адресам: проспект Шолохова 123-161; Новомосковская 1-17, 2-34; Полторацкого 25-67, 10-56; Просвещения 1-3, 2-20.

С 7 по 8 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Абаканская 2-14; Фабричная 1-15, 32-48; Алеутская 49-67, 64-74; Щербакова 57-95, 52-82; Арефьева 45-73; 20 лет Октября 7-51, 2-26; Кемеровская 1-53, 2-50; Калужская 1-53, 2-50; Глинки 1-53, 2-54; Мурманская 1-43, 2-54; Конституционная 1-13, 2-14; Замкнутый 1-17, 2-14.

Еще темы рубрики

04 февраля 2017
10 февраля ростовчан приглашают на тренинг по оказанию экстренной помощи детям
04 февраля 2017
Десятки улиц Ростова временно останутся без электричества
04 февраля 2017
Родители донских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку
04 февраля 2017
В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.