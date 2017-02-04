Десятки улиц Ростова временно останутся без электричества

6, 7, 8, 9 и 10 февраля некоторые улицы Ростова-на-Дону останутся без электричества. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так 6 февраля в период с 9 до 16 часов света не будет по адресам: Сарьяна 2-36, 3-29; 2-я Пролетарская 16-84, 21-115; 27-я линия 20, 13-21; 29-я линия 16-70, 21-77; 31-я линия 34-76, 35-75; 39-я линия 54-92, 35-77; 41-я линия 20-52, 17-47; 43-я линия 18-48, 17-29; Красноаксайская 2-18; 1-я улица 1-21, 8-22; 2-я улица 2-22, 1-19; 3-я улица 1-27, 2-36; 4-я улица 2-24, 1-27; 5-я улица 3-27, 20-34; переулок Кирилловский 1-11, 2-12; 1-я левая 1-13, 2-22; 2-я левая 1-11; переулок Балканский 1-41, 2-40; 47-я линия 1-37, 2-14; 49-я линия 1-35, 2-24.

В этот же день, с 9 и до 17 часов отключения затронут дома расположенные по следующим адресам: Вяземцева 11-33, 22-44; Кисловодский 1-23, 2-26; Железноводский 15-35, 18-40; Бакинский 25-31, 28-36; Бесланский 16-32, 1-15; Контактный 27-41; Школьная 1-11, 2-12; Гранёная 1-19; Конотопский 1-15, 2-24; Технический 1-17, 2-26; Горсоветская 30-34.

С 6 по 7 февраля с 9 до 17 часов энергетики обесточат дома: Медногорская 2-70; ул. Абаканская 51-75; Щербакова 100-116; Лесозащитная 1-25, 2-34; Печорская 1-33, 2-38; Двинская 1-19, 30-48; Орехово-Зуевский 1-11,2-10; Арефьева 84-92, Катаева 194-240, 231-271; Черепахина 156-202, 187-213; Братский 85-97, 100-116; Халтуринский 111-137, 170-190; Островского 129-141, 110-122.

В период с 6 по 8 февраля с 9 до 16 часов электричества не будет по адресам: Курганная 24-40, 17-27; Мечникова 1-5.

А с 6 по 10 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Минский 1-39,2-38; Лесозащитная 25-37; Двинская 19-37,46-66; 26 июня 51-99,48-96; Печорская 36-56,31-51; Волжская 51-97,56-104; Камская 57-99,44-88; Т. Дона 61-77,46-60; Читинский 1-23,2-264, Иркутский 1-46,2-48; Архангельский 1-29,2-28, Солидарности 226-236,219-279; Кржижановского 207-235,236-252; Роговский 1-69,2-44; Гарибальди 1-33,2-26; Детская 221-263,196-244; Равенства 36-64,41-67.

7 февраля с 9 до 17 часов отключения произойдут по адресам: проспект Шолохова 123-161; Новомосковская 1-17, 2-34; Полторацкого 25-67, 10-56; Просвещения 1-3, 2-20.

С 7 по 8 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Абаканская 2-14; Фабричная 1-15, 32-48; Алеутская 49-67, 64-74; Щербакова 57-95, 52-82; Арефьева 45-73; 20 лет Октября 7-51, 2-26; Кемеровская 1-53, 2-50; Калужская 1-53, 2-50; Глинки 1-53, 2-54; Мурманская 1-43, 2-54; Конституционная 1-13, 2-14; Замкнутый 1-17, 2-14.