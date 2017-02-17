Дети с особенностями развития побывали в ростовской школе АРТ-песка

Сегодня — международный, правда, неофициальный, праздник День доброты. 17 февраля приветствуются спонтанные проявления этого чувства — приятные подарки или поступки. Например, такие как сделали в ростовской школе рисования песком. Сюда пригласили детей с особенностями развития и дали самим попробовать творить.

Многие из них еще недавно играли в песочнице, а теперь создают из песка настоящие шедевры и в этот момент забывают, что за их хрупкими плечами скитания по больницам, поликлиникам и реабилитационным центрам. Такова жизнь детей с особенностями развития.

Вернуться в беззаботное детство мальчикам и девочкам помогла Анастасия. Она пригласила ребят и их родителей в свою школу рисования песком. Работа с инвалидами — одно из ее направлений.

«Открыла школу не просто для того, чтобы научить детей рисовать, а чтобы помочь. Когда сама погружаюсь в песок, я релаксирую, расслабляюсь. В подушечках пальцев сосредоточены все нервные окончания, и когда ребята дотрагиваются до песка, это на них влияет плодотворно», — поясняет руководитель школы АРТ-песка Анастасия Егурцова.

У Андрея органическое поражение центральной нервной системы. Болезнь сказывается на поведении мальчика в обществе. Его мама рассказывает, ребенок часто сталкивается с непониманием и замыкается в себе. Здесь же сына не узнать — улыбается, задает вопросы и увлечённо рисует.

«Эмоций у них через край, им интересно. Ясное дело, мы не можем им что-то подобное предоставить дома. Но здесь на них обращают внимание, ребята это чувствуют и понимают, поэтому не закрываются в своем домике, как улитки», — говорит волонтёр ростовской городской общественной организации инвалидов «Надежда» Татьяна Шаршакова.

Яркие эмоции — это, скорее, приятный бонус мастер-класса. Сам процесс рисования песком влияет на развитие логики, творческого мышления, воображения, мелкой моторики, тактильной чувствительности. Родители уже решили, что на занятия, где так легко совмещать приятное с полезным, обязательно ещё приведут своих особых деток.