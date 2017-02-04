Дети-сироты Донецка и Белой Калитвы получили новые квартиры

3 февраля новое жилье получили дети-сироты Донецка и Белой Калитвы. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

В Донецке 22 квартиры в доме по переулку Щорса, 8 «а» заселили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Еще 19 квартир получили жильцы аварийных домов, пять — граждане, переехавшие из ветхого жилищного фонда. В Белой Калитве в доме по адресу: бульвар 50-летия Победы, 14 будут проживать 30 детей-сирот, ключи от новых квартир они уже получили.