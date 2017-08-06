Детские лагеря Неклиновского района проверили сотрудники ФСБ

Сотрудник ФСБ перелез через забор детского лагеря «Дмитриадовский» и оставил подозрительный предмет рядом с корпусом, где находились дети. Но на это никто не обратил внимания.

Летний лагерь «Дмитриадовский» официально не работает: здесь нет необходимой охраны, нет полиции и полноценного штата сотрудников, однако, дети сюда все равно приезжают. На вопрос о том, почему юные жители Дона вынуждены отдыхать здесь полулегально, представитель лагеря отвечать отказался.

Детям покупают путевки, им якобы обеспечивают полноценный комфортный отдых, но выходит, что живут они между двух лагерей и питаются в столовой соседней «Зорьки». На территории зоны отдыха повсюду виден строительный мусор, через проход в заборе дети часто ходят в другой лагерь.

В соседнем лагере «Зорька» сотрудники ФСБ также провели эксперимент. Результат почти аналогичный. Подозрительный пакет нашел уборщик, но он не придал значение предмету, который поднял.

В этот же день в «Дмитриадовский» прибыла представитель уполномоченного по правам ребенка. По её словам, лагерь не должен работать: «Для меня это шок. Я была уверена, что здесь детей нет, а здесь выяснилось обратное».

По словам сотрудников ФСБ, итоги эксперимента оказались неудовлетворительными. Учитывая, что летние лагеря на побережье Таганрогского залива находятся вблизи очень непростого региона, дело кажется еще более серьезным.