Детские лагеря Неклиновского района проверили сотрудники ФСБ
Сотрудник ФСБ перелез через забор детского лагеря «Дмитриадовский» и оставил подозрительный предмет рядом с корпусом, где находились дети. Но на это никто не обратил внимания.
Летний лагерь «Дмитриадовский» официально не работает: здесь нет необходимой охраны, нет полиции и полноценного штата сотрудников, однако, дети сюда все равно приезжают. На вопрос о том, почему юные жители Дона вынуждены отдыхать здесь полулегально, представитель лагеря отвечать отказался.
Детям покупают путевки, им якобы обеспечивают полноценный комфортный отдых, но выходит, что живут они между двух лагерей и питаются в столовой соседней «Зорьки». На территории зоны отдыха повсюду виден строительный мусор, через проход в заборе дети часто ходят в другой лагерь.
В соседнем лагере «Зорька» сотрудники ФСБ также провели эксперимент. Результат почти аналогичный. Подозрительный пакет нашел уборщик, но он не придал значение предмету, который поднял.
В этот же день в «Дмитриадовский» прибыла представитель уполномоченного по правам ребенка. По её словам, лагерь не должен работать: «Для меня это шок. Я была уверена, что здесь детей нет, а здесь выяснилось обратное».
По словам сотрудников ФСБ, итоги эксперимента оказались неудовлетворительными. Учитывая, что летние лагеря на побережье Таганрогского залива находятся вблизи очень непростого региона, дело кажется еще более серьезным.
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Здраствуйте меня зовут Анастасия и я работаю в лагере «Зорька» все что показано в сюжете это все вранье. ДЕТЯМ очень нравятся отдыхать в нашем лагере , но есть одно НО все интервью которые брали у детей были положительны , но не одно не показали в сюжете . Гостеприимный центр » ДОЦ Зорька» ЖДЕТ СВОИХ РЕБЯТ .
Анастасия, Вы о чем вообще сейчас говорите? Что вранье? Не сказали, что детям нравится? Они на то и дети, что не обязаны следить за безопасностью в лагере. А то, что на неизвестный пакет не то, что не обратили внимания, так еще и мусор начали сваливать??? Ребятам нравится, а их безопасность???? А если это будет не проверка, а действительно взрывное устройство??? Вы потом будете рассказывать, что всем все нравилось? И почему дети живут в вашем закрытом лагере???? Ничего себе «гостеприимство»….
Я сейчас нахожусь в лагере «Зорька» здесь и впраду не очень организованный персонал, кормят плохо, в лагере очень скучно так как проводят мероприятия которые интересные только малышам. Влвгере преобладает очень не приятный запах так как на территории лагеря находится конюшня. На море не возможно купаться так как буйки установлены не для взрослых детей. На спортивная площадке очень много стёкол и камней. На теретории лагеря «Зорька» находится магазин в котором очень завышенные цены на тавары. На теретории лагеря находятся много травмоопасных мест, не огражденных от детей. Вожатые плохо следят за деиьми. Я очень желею что мне родители купили путевку в этот убогий лагерь «Зорька»
Там, где жил Азов, в Дмитриадовском, были замечательные условия. После очередных проверок на «йогурты» и террористов перевезли многих в худшие условия, сказав при этом, что они лучшие. Спасибо вам!
Здравствуйте скажите пожалуйста!Как лагерь Дмитриадовский? Как то страшно отправлять своего ребенка
Всё там хорошо…так прям обгадили лагерь,что вроде везде всё супер,Везде есть свои недочёты, а тут ГЛАВНОЕ что б детям нравилось…Почему детей никто не спрашивает???
Главное, чтобы дети были в БЕЗОПАСНОСТИ. Про остальные лагеря никто и не спорит, недочеты, конечно, везде есть, но должна быть ответственность взрослых!
Работал в прошлом году в охране в Зорьке. ФСБ тогда тоже проводили проверку, пронесли муляж. Раз это все вышло в телеэфир значит руководство лагеря никак не отреагировало. Ну или наврали, что все исправили
Я и моя семья проживаем в ДНР, предложили оздоровить ребенка, путевка бесплатная, выезд должен был быть 14 июля, но перенесли на 20 июля- по местным новостям передали, что планируют оздоровить 750 деток. Я засомневалась и начала искать инфу, а тут такое…какие условия…просто нет слов… Очень обидно, что к нашим детям так относятся, отправляя в такие условия, лучше уж дома , несмотря на обстановку, безопаснее будет
Отзыв Димы от 06.07.2017 — чистейшая правда. Как будто мальчишка говорит словами моего ребёнка. Самое главное — в лагере скучно. При мне детей забирали домой пачками, даже заявления были заготовлены заранее. В этом лагере привыкли работать с теми детьми и родителями , которые пикнуть ничего не могут про этот бардак. старшему воспитателю хотелось бы пожелать работать, а не ходить по лагерю задравши нос, как императрица.
Слова Димы-чистейшая правда! Господа работайте, и не нужно будет искать оправдания.
В Зорьке поменяли развлекательную программу. Стало на много лучше, это правда. Квесты, массовки, праздники. Когда уезжала, вспоминала этот лагерь как одно из приятных мест отдыха. Дмитриадовский ДОЦ ухожен, комфортен в плане проживания детей. Ничего плохого не скажу. Вся эта суматоха с антитеррористической безопасностью полная фигня. После этого эфира многим детям отдых был полностью испорчен. Ну это ж тоже ерунда…А ничего, если последовали проверки за проверками всех лагерей и социальных детей начали перемещать из лагеря в лагерь. Переезды и сборы, а также члены комиссий, прогуливающиеся по лагерям с фотоаппаратами всем порядком надоели. Надо было проверять лагеря до того, как туда поселяют детей! Ах, какие ужасные условия! Как тут можно жить? Восемь человек в комнате, ай, яй, яй! Вещи сохнут на улице…Мы перевезём вас в лучшие условия…У вас будет всё. PS. Да нас и так всё устраивало во всех лагерях. Эти тётки ещё не видели плохих условий, куда посылают детей на отдых…Вынесли мозг нам и администрациям лагерей, которые старались на сколько им позволяют финансы создать условия для отдыха детей. Зорька и Дмитриадовский не самые худшие лагеря Неклиновского района!!! После этого позорного сюжета в Дмитриадовский завезли около 800 человек детей и все они очень довольны условиями, и я радовалась за детей со стороны, как им повезло.