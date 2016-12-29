Детский новогодний праздник прошел в здании ГТРК ‘Дон-ТР’

Сегодня в стенах ГТРК «Дон-ТР» прошел детский новогодний праздник. По этому случаю в телецентр заглянул Дед Мороз. Он зажёг ёлку, водил хоровод и вместе со Снегурочкой и подарил подарки тем, кто прочитал стихотворение и хорошо себя вёл в этом году. А новогодние чудеса маленьким принцессам, пиратам, тигрятам, мышкам и божьим коровкам показывали юные феи из хореографической студии «Аврора» и начинающие волшебники из интерактивного музея наук «Лабораториум».