Девушки из молодежного состава «Ростов-Дона» спасли тонущего парня

Случай произошел в поселке Кучугуры Краснодарского края, где сейчас проходят сборы «Ростов-Дона-2″. Населенный пункт расположен на берегу Азовского моря. Как сообщает пресс-служба команды, два игрока — Анастасия Шавман и Валерия Гуковская — во время утреннего кросса, который они бежали по побережью, увидели в воде молодого человека, который находился без сознания. Девушки не раздумывая бросились на помощь.

«Он лежал в воде без сознания, глубина была примерно по колено. На берегу никого не было. Парень был весь синий. Мы очень испугались, думали, он уже умер. Вытащили его на берег и побежали на базу, звать на помощь. Службу спасения вызвали люди, которые находились в этот момент в кафе на берегу. Спасатели и «откачали» его», — рассказали гандболистки.

Личность молодого человека и другие подробности несчастного случая служба спасения не раскрывает, но в пресс-службе ГК «Ростов-Дон» сообщили, что парень оказался глухонемым.