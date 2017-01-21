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ОБЩЕСТВО

Деятельность местного самоуправления Волгодонска признана лучшей в регионе

10:00 Суббота, 21.01.2017

Волгодонск награжден дипломом донского правительства по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой пресс-службу местной администрации. Добавим, второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Батайск.

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