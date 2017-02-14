Дежурно-диспетчерская служба Новочеркасска признана одной из лучших в ЮФО
По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая дежурно-диспетчерская служба в муниципальном образовании в ЮФО в 2016 году» ЕДДС Новочеркасска заняла второе место. Как сообщает сайт администрации города, в Ростовской области служба признана лучшей.
В рамках конкурса проверялась готовность к реагированию на ЧС. При определении победителя важна была штатная численность, наличие пункта управления, средств и каналов связи, системы оповещения, автоматизированных рабочих мест и состояние информационно-справочной системы.
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