Дежурно-диспетчерская служба Новочеркасска признана одной из лучших в ЮФО

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая дежурно-диспетчерская служба в муниципальном образовании в ЮФО в 2016 году» ЕДДС Новочеркасска заняла второе место. Как сообщает сайт администрации города, в Ростовской области служба признана лучшей.

В рамках конкурса проверялась готовность к реагированию на ЧС. При определении победителя важна была штатная численность, наличие пункта управления, средств и каналов связи, системы оповещения, автоматизированных рабочих мест и состояние информационно-справочной системы.