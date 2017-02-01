Дезинфекция ростовского общественного транспорта помогает справиться с ОРВИ

В российских регионах ждут вторую волну гриппа. Врачи обращают внимание жителей Дона, что лучшее лечение — это профилактика. Одна из мер предупреждения заболевания, которую применяют в Ростове, — дезинфекция общественного транспорта.

Вот уже несколько месяцев рабочий день механика ростовского АТП №5 Андрея Голоскокова начинается именно с этого ритуала. В день он обрабатывает дезинфицирующим средством около 100 автобусов и маршруток. Всё для того, чтобы защитить пассажиров от сезонных заболеваний. Вирус гриппа живёт в воздухе несколько часов, на поверхности — до четырёх суток, а потому такой способ профилактики считается достаточно эффективным. Обработке хлорсодержащими препаратами ежедневно подвергается более 1300 единиц транспорта — весь подвижной состав Ростова.

«В некоторых предприятиях это производится, когда транспорт заезжает на территорию предприятия. Проводят либо мойщики на мойке, либо механики или медработники, если это осуществляется на выпуске на линию», — говорит начальник отдела общественного пассажирского транспорта Департамента транспорта г. Ростова-на-Дону Александр Лисичкин.

К санитарной уборке автобусов и маршруток подключили и линейных диспетчеров, и водителей. Поручни, сиденья в транспорте протирают также на конечных остановках, во время длительных простоев и в обеденный перерыв. Такую обработку с дезинфицирующим средством проводят не только в период эпидсезона. Просто в обычное время ее проводят всего несколько раз в неделю, но ежедневная мойка с водой — обязательна.

Может быть помогает обработка общественного транспорта, а может просто уровень сезонных заболеваний пошёл на спад, но ситуация с гриппом и ОРВИ в Ростовской области у специалистов сегодня опасения не вызывает.

«За истекшую неделю зарегистрировано около 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатели заболеваемости ниже эпидемического порога на 29 процентов. Заболеваемость ниже среди всех возрастных групп: как среди детей, так и среди взрослого населения», — говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора России по Ростовской области Светлана Ненадская.

Правда, это не значит, что кульминация эпидсезона благополучно пройдена. Специалисты не исключают второй волны гриппа и ОРВИ. Но сомневаются, что она будет слишком интенсивной. В своё время прививки от острых вирусных заболеваний сделали почти два миллиона жителей области.