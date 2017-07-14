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ОБЩЕСТВО

Диких копытных на Дону стало больше

8:22 Пятница, 14.07.2017

В Ростовской области увеличилось количество диких копытных животных. Об этом сообщает сайт донского правительства. Так на территории региона постоянно или временно обитают 72 вида охотничьих ресурсов, в том числе 33 вида млекопитающих и 39 видов птиц.

При этом в 2017 году по сравнению с предшествующим годом численность лося возросла на 4 процента, благородного оленя – на 13,1 процентов, лани – на 5,7 процента, пятнистого оленя – на 8,4 процента, косули – на 6,7 процента.

Отметим, что в 2016 году в естественную среду обитания выпущено около 4 тысяч особей: 14 европейских оленей, 25 ланей, 1 845 фазанов, 1 336 уток-крякв, 600 серых куропаток. А в 2017 году выпустили еще две лани, 250 фазанов и 3 тысячи уток-крякв.

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