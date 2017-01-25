Директор Кехецик Секизян превратила библиотеку Чалтыря в просветительский центр

Маленькая изба-читальня, учрежденная в 1890 году учителями из Эчмиадзина, сегодня является центром сохранения национальных культурных традиций. Центральная библиотека Чалтыря стала известна за пределами страны благодаря деятельности той, которая так бережно сохраняет прошлое. Сегодня в рубрике, посвященной 80-летию Ростовской области, мы расскажем о Кехецик Секизян — директоре-библиотеке, превратившей свое детище в современный просветительский центр.

«Знание лучше богатства». Эта народная мудрость стала путеводной звездой в жизни удивительной женщины. Она в совершенстве владеет русским и армянским языком, и имени у нее тоже два: по документам Кехецик Саркисовна, а в жизни директор сети библиотек уже много лет для всех просто Любовь Сергеевна.

Под этим именем ее хорошо знают за пределами родного Чалтыря, потому что благодаря ее кропотливым поискам в архивах смогли возродить уникальный сорт пшеницы чалтырка, описанный еще Вавиловым и утраченный в годы войны.

«Когда мы связались с Институтом имени Вавилова, они нам сказали: «А вы докажите, что это именно ваш сорт». После этого начался поиск. А кто будет искать? Естественно, библиотекари», — рассказывает директор межпоселенческой центральной библиотеки, лучший работник культуры Ростовской области Любовь Секизян.

Нашли в документах рукой самого Вавилова подробное описание чалтырки. Тогда из кубанского генетического банка в Ростовскую область передали буквально горсть редких семян, теперь пшеница колосится на полях исторической родины.

Любовь к книгам у Любови Сергеевны тоже родом из детства. В годы раскулачивания в семье ее деда была потеряна книга песен «Букет цветов». Сегодня директор библиотеки держит в руках новое издание. Тексты песен и ноты собрала ее мама, а издала дочь.

«Я же библиотекарь и умею издавать книги, вот аннотация», — поясняет директор межпоселенческой центральной библиотеки, лучший работник культуры Ростовской области Любовь Секизян.

В фондах межпоселенческой библиотеки сегодня более 700 тысяч томов. А среди читателей все больше школьников, потому что библиотека идет в ногу со временем.

«Библиотека, кроме того что является хранилищем информации, она еще и помогает найти правильный путь поиска этой информации. Кроме того, это происходит оперативно и с помощью технологий. Это наша задача на сегодняшний день», — говорит директор межпоселенческой центральной библиотеки, лучший работник культуры Ростовской области Любовь Секизян.