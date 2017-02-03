Директор ростовского онкоинститута получил премию правительства России
Ученый из Ростовской области получил премию правительства России в области науки и техники. Директор ростовского онкоинститута Олег Кит разработал и внедрил стратегию лечения колоректального рака. Она внесла существенный вклад в решение проблемы борьбы с онкозаболеваниями.
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