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ОБЩЕСТВО

Директор ростовского онкоинститута получил премию правительства России

10:06 Пятница, 03.02.2017

Ученый из Ростовской области получил премию правительства России в области науки и техники. Директор ростовского онкоинститута Олег Кит разработал и внедрил стратегию лечения колоректального рака. Она внесла существенный вклад в решение проблемы борьбы с онкозаболеваниями.

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