Для аэропортового комплекса ‘Южный’ создают спецотряд спасателей

Сегодня в Ростове спасатели сели за парты. Специальный отряд создается для нового аэропортового комплекса «Южный». Курсантам предстоит освоить сложную учебную программу и овладеть навыками пожарных и спасателей. И только после сдачи экзамена каждый получит допуск к работе.

Бывший десантник Александр Бабенко увлечённо осваивает навыки реанимирования. О работе спасателя мечтал давно, физподготовка и здоровье позволяют — за плечами три года службы в ВДВ.

«Перспективная работа, могу помогать людям. И зарплата приличная — будет хватать. Стаж будет идти», — говорит слушатель курсов подготовки спасателей Александр Бабенко.

Александр и ещё более 30-ти слушателей курсов — будущий спасотряд аэропорта «Южный». Это новое подразделение. Отряд необычный — бойцы будут совмещать функции и пожарных, и спасателей. Подготовка должна быть соответствующей. Программа курсов с углубленным изучением теории и практики разрабатывалась специально. Только после её освоения и подтверждения квалификации курсанты смогут получить статус «спасатель Российской Федерации».

Двухнедельные курсы состоят из двух частей. Здесь, в учебно-методическом центре ГО и ЧС, будущие спасатели осваивают теоретическую часть и совершенствуют навыки обращения со спецсредствами. Ну а практические занятия будут проходить непосредственно в строящемся аэропорту, где уже возведена и укомплектована пожарно-спасательная часть.

Быстровозводимое модульное здание для размещения спасотряда готово. Сейчас докупают необходимое — буквально на днях поступит новая спецтехника.

«У нас будет два пажарно-спасательных автомобиля. Автомобиль аварийно-спасательный оперативный и газодымозащитной службы», — говорит начальник ростовской областной поисково-спасательной службы Вадим Кравцов.

Зона ответственности нового спасательного подразделения — это не только аэропорт. Пожары в окрестных населённых пунктах, аварии на дорогах — рядом федеральная трасса — ликвидация последствий этих чрезвычайных ситуаций тоже ляжет на плечи бойцов отряда.

«На сегодняшний день эти дороги уже эксплуатируются, по ним передвигается автомобильный транспорт. Проживает огромное количество людей на территориях. Поэтому необходимость уже существует в начале работы ребят на боевых дежурствах», — говорит начальник учебно-методического центра ГО и ЧС Ростовской области Олег Сосунов.

До открытия нового аэропорта почти год, но подразделение начнёт нести службу намного раньше. На боевое дежурство спасотряд заступает уже с 20 февраля.