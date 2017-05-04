Для донских ветеранов провели экскурсию на катерах по реке Дон

Двести ветеранов и пенсионеров побывали сегодня на специальной экскурсии, проплыв на прогулочных катерах по реке Дон. Праздник для старшего поколения устроили донские депутаты в рамках нового благотворительного проекта «Делаем добро вместе». В течение года планируется еще как минимум 12 подобных мероприятий. Парламентарии надеются, что такую инициативу поддержит и донской бизнес.

«Мы постараемся совместно с нашими коллегами с общественниками сделать так, чтобы несколько раз в год на разных площадках мы могли бы вместе с людьми старшего поколения выезжать», — говорит депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Нечушкин.