Для молодых врачей на Дону создадут институт наставничества

Вместо закрытой после федеральной реформы интернатуры для выпускников медицинских вузов Ростовской области создадут институт наставничества. Сейчас интернов нет на педиатрических и лечебно-профилактических факультетах. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в этом году 80% выпускников медицинских вузов будут сразу направлены на работу в лечебные учреждения, без прохождения послевузовской подготовки.

В ординатуре, где молодые специалисты продолжают образование и одновременно получают навыки практической работы с пациентами под руководством опытных специалистов, останутся только 20% студентов-медиков.

Поэтому к каждому молодому специалисту, пришедшему на работу в поликлинику, нужно обязательно прикреплять опытного специалиста, считает губернатор Василий Голубев. Ведь начинающему врачу зачастую необходим совет и поддержка.