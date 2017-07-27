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ОБЩЕСТВО

Для молодых врачей на Дону создадут институт наставничества

11:29 Четверг, 27.07.2017

Вместо закрытой после федеральной реформы интернатуры для выпускников медицинских вузов Ростовской области создадут институт наставничества. Сейчас интернов нет на педиатрических и лечебно-профилактических факультетах. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в этом году 80% выпускников медицинских вузов будут сразу направлены на работу в лечебные учреждения, без прохождения послевузовской подготовки.

В ординатуре, где молодые специалисты продолжают образование и одновременно получают навыки практической работы с пациентами под руководством опытных специалистов, останутся только 20% студентов-медиков.

Поэтому к каждому молодому специалисту, пришедшему на работу в поликлинику, нужно обязательно прикреплять опытного специалиста, считает губернатор Василий Голубев. Ведь начинающему врачу зачастую необходим совет и поддержка.

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