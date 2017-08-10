Для общественного транспорта Ростова закупают 700 новых валидаторов
Для общественного транспорта Ростова закупают более 700 новых валидаторов — так называют устройства для считывания транспортных карт. Как сообщает пресс-служба мэрии донской столицы, у новых приборов будут дополнительные возможности. Например, валидатор позволит оплатить проезд сразу банковской картой. А чуть позже станет доступна оплата со смартфона. При этом все карты старого образца останутся в силе. Первую сотню новых устройств уже монтируют на электротранспорте для тестирования. А основную часть общественного транспорта оснастят осенью.
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