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ОБЩЕСТВО

До 30 декабря на некоторых улицах Ростова будут отключать свет

14:44 Четверг, 22.12.2016

Из-за технических работ на электросетях некоторые улицы Ростова останутся без света. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на энергетиков. Так, с 24 по 25 декабря с 9 дo 17 часов света не будет по пер.Крепостной 57,59,67,60,65; ул. Социалистическая 185-189,188-200.; только 25 декабря — по пер. Доломановский 3-7; ул.Серафимовича 1-9, 2-10; пер. Братский 19-25, 26-28.

А с 24 по 30 декабря с 8 часов 30 инут до 17 часов электричество отключат по ул. Бдагодатная 22-36, 23-41; пер. Вагайский 1-39, 2-38; ул. Вольская 2-34, 13; ул. Говорова 1-61, 2-64; пер. Дивный 1-13, 2-14; ул. Заветинская 1-33, 2-38; пер. Кислородный 7-23, 2-8; ул. Лесопарковая 45-63, 56-58; ул. Мадояна 21-137, 58-92; ул. Разина 47-63, 106-134; пер. Белозёрский 11-19, 16-18; ул. Благодатная 2-20, 5-23; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-32; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Знаменский 1-19, 2-20.

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