До ЧМ-18 осталось 500 дней, Ростов готовится к мундиалю

Сегодня важная дата на пути к Чемпионату мира по футболу-2018. До начала мундиаля остается ровно 500 дней. На низком старте Ростов — нашему городу предстоит принять пять матчей мирового турнира. Готовятся строители, отельеры, рестораторы, волонтеры и, конечно, болельщики.

Впервые Максима на стадион в пять лет привели мама и папа. Владимир первый раз футбольный матч в живую увидел в восемь лет. Уже много лет для друзей футбол — это не хобби, а образ жизни — играют сами, посещают все домашние матчи любимой команды «Ростов», стараются ездить на выездные игры. И, конечно, с нетерпением ждут первый в России Чемпионат мира по футболу, тем более, что несколько матчей пройдут в их родном городе.

«Я жду, в первую очередь, большого футбольного праздника. Больших футбольных событий, когда будут забиваться красивейшие голы. И самое главное то, что это будет происходить в России», — говорит болельщик ФК «Ростов» Максим Ступин.

«Я жду больше приезда болельщиков. Посещал мундиали большие в других городах и странах, это всегда праздник. Люди разных национальностей перемещаются по городу, общаются. Всё очень весело. Многие не понимают друг друга — разные языки, но всё равно все довольны», — рассказывает болельщик ФК «Ростов» Владимир Жаворонков.

Пока ребята готовятся к мировому турниру скорее морально, но непосредственно к мундиалю обещают вместе с другими донскими болельщиками что-нибудь обязательно придумать. Максим и Владимир уверены, что Ростов достойно встретит и футболистов и фанатов из других стран.

«Будет много атрибутики, много людей, которые будут гулять по городу с национальными флагами. Будут готовиться в кафе, барах и ресторанах заблаговременно», — говорит болельщик ФК «Ростов» Максим Ступин.

Бутсы каких футболистов оставят свой след на донском стадионе, пока неизвестно. Но молодые люди уже планируют обязательно посетить все игры мундиаля, которые пройдут в Ростове летом 2018 года. А их целых пять: четыре встречи группового этапа и матч одной восьмой финала.