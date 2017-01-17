До конца января на некоторых улицах Ростова будут отключать свет

Из-за проведения технических работ с 18 января многие ростовчане почувствуют нехватку света. Как сообщили в городских электросетях, отключения пройдут вплоть до конца месяца — 27 января.

Так, 18 января с 9 дo 17 часов света не будет по ул. Гераневая, 1-35, 58а; пер. Рябиновый; пер. Прохладный; пер. Тенистый; пер. Одуванчиковый; ул. Обаятельная.

19 января с 9 дo 17 часов — по ул. Шостаковича 13-35; ул. Мусоргского 20-30; пер. Крамского 2-18, 1-13; пер. Поленова 3-17, 2-18; пер. Третьякова 1-17; пер. Левитана 3-9, 6-16; пер. Хачатуряна 3-23, 4-16; ул. Шостаковича 1-11; ул. Гераневая 2/25; ул. Мусорского 2-14/16; пер. Алябьева 2-46,1-25; пер. Врубеля 2-16,1-17; пер. Васнецова 1-13; ЛЭП к ж/д Тополиный 4/70,2/70.

С 18 по 24 января с 9 дo 17 часов обесточат дома, расположенные по пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Кржижановского 209-221.

А с 18 по 27 января, также с 9 дo 17 часов света не будет по пер. Конотопский 1-3; ул. Вяземцева 50,52,52а; пер. Конотопский 5.