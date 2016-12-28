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ОБЩЕСТВО

До Нового года аппараты Елатомского приборного завода можно купить по старым ценам

21:08 Среда, 28.12.2016

В преддверии Нового года ростовчанам еще раз напоминают о домашних докторах, которые могут помочь справится с целым букетом недугов. Буквально за полчаса два посетителя интересуются физиоаппаратами. Один даже приобрели. Специалисты Елатомского приборного завода поясняют — самый популярный из всех — «Алмаг-01″. Он воздействует на тело бегущим импульсным магнитным полем. Применяется в лечении артритов, артрозов, остеохондрозов — больше 60 заболеваний.

«Всем родственникам, близким хотелось бы пожелать здоровья и сохранить здоровье в семье в новом году. Мы предлогаем обратить внимание на этот аппарат», — говорит представитель Елатомского приборного завода Наталья Степанова.

Обязательна консультация врача. Есть несколько противопоказаний — онкологические заболевания, нарушение сердечных ритмов, а также беременность. Представители Елатомского приборного завода советуют покупать аппараты только в специализированных местах — аптеках «Юг Фарма», «Социальная аптека», «Пчёлка», «Домашняя аптека», медтехника «Технос» и «ОртоМед». До 31 декабря действуют цены уходящего года.

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