Добровольцы спасли обитателей собачьего «концлагеря», теперь животным ищут хозяев

Лиза, Джек, Филлип и Матильда дружелюбны и ласковы, но буквально несколько дней назад. Эти и еще две собаки были при смерти от обезвоживания и голода. Бывший хозяин их не кормил и держал на цепи. Шокирующие фотографии животных появились в Интернете и сразу вызвали негодование у общественности. Добровольцы забрали животных с территории «концлагеря».

«Когда мы нашли собак, они были в ужасном, плачевном состоянии. У Джека отрезано ухо, у многих собак нет зубов. Люди рассказывали, как доносился страшный лай собак, когда он приезжал. А посещал он этот дом раз в 22 дня. Говорил, что собаки могут есть раз в 22 дня», — возмущена девушка.

«После того как приехал участковый в холодильнике был обнаружен замороженный труп кошки. Изначально рассказывали, что он кормит этих собак животными. Мы думали, что это байки, но когда мы обнаружили труп кошки, поняли, что это правда», — рассказывает вторая девушка.

Неравнодушные люди на собранные средства купили четыре мешка корма, искупали собак и сделали необходимые оздоровительные процедуры. Уверяют, денег больше не понадобится. Сейчас четвероногим нужен только дом и любящий хозяин. Двух из шести собак волонтеры пристроили. Осталось определить вот этих четырёх.