Дольщики одного из домов Таганрога ждут новые квартиры уже пять лет

Дом, который не достроил Джек. Обманутые дольщики получили надежду на долгожданное новоселье. Для 25-ти проблемных домов Ростовской области правительство региона ищет новых инвесторов. Потенциальному застройщику предоставят ряд преференций, в обмен на льготы он разработает проектно-сметную документацию и завершит строительство.

Дом, расположенный по адресу: улица Чучева, 40 в Таганроге начали строить в 2011 году. Всего застройщик смог привлечь к долевому участию 67 человек, которые вложили 45 миллионов рублей. На дворе год 2016, а стены в этом доме так и не стали выше первого этажа.

Первые контракты с компанией «РотЯг» дольщики начали подписывать еще 10 лет назад. Строительство началось, но потом в отношении гендиректора Сергея Рохленко возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Потом строительную компанию признали банкротом.

«Более 200 квартир предполагалось построить в этом доме. Это один из объектов, требующих очень пристального внимания», — комментирует первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Разговор продолжают в городской администрации. Первый заместитель губернатора собрал чиновников, потенциальных инвесторов и представителей обманутых дольщиков. Один из тех, кто приехал на встречу с Игорем Гуськовым — Константин Москаленко. Мужчина продал дом в Краснодарском крае, чтобы купить в Таганроге квартиру.

«С тех пор у меня нет ни денег от проданного отчего дома, ни квартиры. Этот человек похитил наши деньги и начал развивать другой бизнес», — жалуется обманутый дольщик Константин Москаленко.

Решение, кажется, найдено. У объекта появился новый инвестор.

«Планируем этот объект достроить до четвертого квартала 2019 года. Будем строить собственными средствами. Для этого все имеется — и техника, и деньги», — рассказывает генеральный директор ООО «СПФ «Дон-Спарк» Виталий Васищев.

Компании предоставят в Таганроге возможность арендовать землю для нового строительства без торгов, а также помогут с техприсоединением.

«В начале марта были внесены в нормативную базу областную изменения, которые позволяют нам использовать эти инструменты по всем домам обманутых дольщиков», — поясняет первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Таковых, по словам Игоря Гуськова, в Ростовской области 25. На следующей неделе первый заместитель отправится с аналогичной миссией в Батайск и далее по списку. Судя по тому, что инвестор в Таганроге заинтересовался предложением правительства, количество проблемных домов на Дону, вероятно, пойдет на спад.