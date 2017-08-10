Долгострой: в Аксае возобновилось строительство многоквартирного дома на улице Менделеева

В Аксае возобновилось строительство многоквартирного дома на улице Менделеева. Объект должны были сдать в 2014 году, но сроки постоянно переносились. Причины задержки застройщик — компания «Сигма» — объяснял финансовыми трудностями. Сначала дольщики, а их здесь 300 семей, к ситуации относились с пониманием и готовы были ждать. Ведь фирма с 15 летним стажем работы в городе завершила десятки проектов. Но этой весной инициативная группа перешла к активным действиям.

Алина Горских: «В марте 2017 года мы провели собрание с застройщиком, где нам обещали приступить к работам. Но это были только слова. После этого мы обращались к президенту, к губернатору, к главе города Аксай, в региональную службу стройнадзора, в прокуратуру. И собственно, мне кажется, совместными усилиями сейчас возобновилась стройка».

Теперь еженедельно на стройплощадке проходят встречи представителей администрации города, дольщиков и застройщика. Рабочая группа следит за ходом стройки и определяет планы на следующую неделю.

Ольга Калинина, заместитель главы города Аксая: «В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, по асфальтированию, также проводятся работы внутри здания, это отопление, электрооборудование, штукатурка. То есть все то, что утверждено в графике, все это проводится силами застройщика».

Темпы строительства снижать не планируют. Так что, возможно, в скором времени одним долгостроем в регионе станет меньше. А такое сотрудничество власти, застройщика и дольщиков станет примером решения проблем с недостроенными домами.