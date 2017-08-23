Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Долгожданный дождь: на Ростовскую область обрушился ливень

15:11 Среда, 23.08.2017

blur-1845534_960_720После многодневной изнуряющей жары на Дон наконец пришли дожди. Сейчас ливень идет практически во всех районах Ростовской области. В восточной части гремят грозы. Но по прогнозу, в ближайший час дождь прекратится.

Еще темы рубрики

cphfzsijrh
23 августа 2017
Донской футболист Дмитрий Захаренков погиб сегодня в аварии под Новочеркаском
23 августа 2017
Кирилл Себеренников заключен под домашний арест
23 августа 2017
Ураганный ветер оставил без электричества хутор в Верхнедонском районе
23 августа 2017
Владимир Пучков наградил участников ликвидации пожаров в Ростовской области

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Сергей Ткачук 23.08.2017

В Персиановке дождь только покапал, ливня с градом, о котором сообщал всё лето ростовский гидрометцентр, за всё лето ни разу не было