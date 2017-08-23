Долгожданный дождь: на Ростовскую область обрушился ливень
После многодневной изнуряющей жары на Дон наконец пришли дожди. Сейчас ливень идет практически во всех районах Ростовской области. В восточной части гремят грозы. Но по прогнозу, в ближайший час дождь прекратится.
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В Персиановке дождь только покапал, ливня с градом, о котором сообщал всё лето ростовский гидрометцентр, за всё лето ни разу не было