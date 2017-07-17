Должникам в незаконно построенном посёлке Батайска отключили воду

Поселок в западной части Батайска официально на картах не значится. Тем не менее, это не мешает проживать здесь сотням семей и ежедневно использовать газ, электричество и воду.

Навстречу линейным бригадам «Ростовводоканала» и спецтехнике вышли практически все жители безымянной улицы. Задолженность они объяснили тем, что нет денег. Незаконные подключения, врезки в водопроводные трубы — здесь явление уже привычное, как и крупные долги.

Профилактические беседы, письма и уведомления действуют далеко не на всех. Общая сумма долга жителей частного сектора и многоквартирных домов только в Батайске сейчас больше 20 миллионов рублей.

«Несколько раз приглашали людей, чтобы они пришли к нам и признались, что нелегально подключены Это нужно было сделать для того, чтобы подписать мировое соглашение. Если мы сами начнем определять меру наказания, то будут уже совсем другие санкции», — пояснил директор обособленного подразделения АО «Ростовводоканал» в Батайске Виктор Костенко.

Однако на мировую большинство неплательщиков в незаконно возведенном посёлке идти отказываются, вынуждая компанию принять крайние меры.

«По приборам учета, которые мы ставим, можно увидеть, что данным поселок имеет огромный долг. Вода просто уходит, но мы за нее не получаем ни копейки», — отмечает начальник службы по работе с абонентами обособленного подразделения АО «Ростовводоканал» в Батайске Игорь Перелыгин.

Учитывая, что за забором здесь у некоторых бассейны, подсчитать сколько воды утекло действительно сложно. Миллионные долги перед «Водоканалом» мешают компании развиваться, ставя под угрозу предоставление качественных услуг добросовестным абонентам.