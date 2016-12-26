Дон скорбит по жертвам авиакатастрофы, произошедшей под Сочи
В Ростовской области, как и по всей стране, сегодня приспущены государственные флаги. В регионе отменены все концерты, новогодние утренники, рождественские встречи. В эфирах всех местных теле- и радиоканалов отменены развлекательные программы и реклама. Некоторые телекомпании, в том числе «Дон-ТР» скорректировали сетку вещания. Жители Ростовской области вместе со всей Россией скорбят по погибшим в крупной авиакатастрофе под Сочи.
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