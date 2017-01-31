‘Дон-ТР’ подводит итоги акции ‘Читай и слушай’

Сегодня радио «Дон-ТР» подводит итоги первого этапа акции «Читай и слушай». Подобный проект в Ростовской области реализуется впервые. Весь январь радиослушатели и журналисты нашей телекомпании несли книги в Донскую государственную публичную библиотеку.

Одни из первых безвозмездно отданных книг акции «Читай и слушай» — сочинения Максима Горького. Дальше день за днем произвольный книжный уголок разрастался новыми изданиями, пока практически не уперся в потолок. Сотрудники Дома радио в перерывах между эфирами уже сами взялись за детективы, но акция подошла к концу.

«С помощью этих радиоканалов мы говорили нашим слушателям об акции «Читай и слушай», предлагали им принести книги людям, которым нужна эта помощь», — говорит руководитель студии радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.

Весь январь сотрудники радиовещания ГТРК «Дон-ТР» принимали от жителей книги, чтобы передать их социальным учреждениям Дона — сельским библиотекам, домам-интернатам, организации «Ростов без наркотиков».

«Люди активно откликнулись, несли книги нам в Радиодом, в публичную библиотеку. В итоге мы собрали больше 600 изданий», — говорит руководитель студии радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.

Торжественная передача изданий классической литературы, современных романов и детективов прошла в публичной библиотеке. На встречу пришли и книжные дарители.

«Я не люблю выбрасывать книги на мусорку, а вот когда услышала бегущую строку, я решила отдать, пусть люди читают, я уже их все прочитала до единой», — говорит Галина Персидская.

В некоторых социальных организациях доступ к Интернету запрещён, и книга это единственный источник информации.

«Большой упор у нас делается на чтение патриотической литературы. Я очень рад, что в тех книгах, которые нам сегодня подарят, есть полное собрание сочинений Юрия Бондарева. Это «Батальоны просят огня». Та молодежь, которая к нам попадает, она не знает историю, не знает Великую Отечественную войну», — говорит руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

Это лишь первый этап масштабной акции «Твори добро», которую организовала студия радиовещания ГТРК «Дон-ТР».

«Это акция первая из тех 12-ти, которую наша служба радиовещания разработала и воплотила с вашей помощью в жизнь. Частичка вашего тепла уйдёт сегодня в социальные учреждения», — говорит директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалев.

Организаторы надеются, что книжную акцию подхватят города и районы области. Кстати, в ближайшее время для неё есть хороший повод. 14 февраля — Международный день книгодарения.