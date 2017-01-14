‘Дон-ТР’ расширяет сеть вещания своих FM-радиоканалов

Специалисты областного радиопередающего центра завершают работы по настройке и запуску новых передатчиков в Новочеркасске, Шахтах и Таганроге. Речь идет о ретрансляции программ «Радио России» и «Маяк» со вставками программ и новостей Радио «Дон-ТР». Завершить эти работы намерены до конца года, таким образом аудитория «Радио России» в Ростовской области увеличится примерно на 800 тысяч слушателей, а «Маяка» — на 300 тысяч.

«Второй этап — это еще ряд крупных населенных пунктов, таких как: Семикаракорск, Красный Сулин, Белая Калитва, Дёгтево, Мечётинская, Матвеев Курган. На закупку оборудования уже заложены средства», — рассказал главный инженер филиала РТРС «Ростовский областной радиотелепередающий центр» Юрий Сидоренко.