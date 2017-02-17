Дон внесли в реестр потенциально опасных регионов по заболеваниям животных
Россельхознадзор России присвоил Ростовской области статус неблагополучного региона по сибирской язве. Решение вступило в силу с 1 февраля этого года. Согласно документу, с потенциально опасной территории ограничен вывоз продукции в сыром виде. Для чего необходимы такие меры, как это отразится на донских сельхозпредприятиях и стоит ли ожидать потребителям повышения цен на молочную продукцию?
Молочный конфликт начался тогда, когда его никто не ждал. В феврале обычно идет естественный спад производства молока, особенно в небольших хозяйствах и частных подворьях.
Как раз с 1 февраля вступило в силу новое решение Россельхознадзора России о регионализации. Этот документ необходим, чтобы производители могли продавать продукцию за рубеж. Иными словами, в стране создается реестр потенциально опасных регионов по заболеваниям животных.
«По 18-ти экзотическим заболеваниям наша страна благополучна. Ростовская область неблагополучна по сибирской язве с вакцинацией», — поясняет начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волоградской, Астраханской областям и Республики Калмыкия Владислав Шичанин.
В Ростовской области в Родионово-Несветайском районе действительно был единичный случай заражения сибирской язвой, три года назад на частном подворье. Вместе с нами теперь в списке потенциально опасных также Ульяновская, Волгоградская, Белгородская области, Татарстан, Ямало-Ненецкий округ.
Это значит, что производители молока и переработчики должны быть более внимательны. Для того, чтобы вывезти молоко за пределы области, как сказано в решении Россельхознадзора, достаточно, чтобы на территории хозяйства не было вспышки заболевания в течение 20-ти дней и чтобы утром на момент осмотра ветеринаром животное было здорово.
Еще как одну из мер в документе предложили пастеризацию. Но не все переработчики молока в силу технологии готовы принимать уже пастеризованную продукцию.
«Нам пастеризованное молоко не нужно, мы его здесь пастеризуем», — говорит директор молокоперерабатывающего предприятия Андрей Дронь.
В национальном союзе производителей молока — ассоциации «Союзмолоко» — новый документ, очевидно, поняли по-своему. Заговорили об обязательной пастеризации молока в хозяйствах и о возможном повышении цен на молочные продукты.
«Это отрицательно скажется на динамике внутренних цен на сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с профицитом», — уверен исполнительный директор «Союзмолоко» Артём Белов.
Однако в Россельхознадзоре с таким мнением не согласны.
«Вот такие информационные вбросы готовят почву для повышения цен. А наши союзы отечественные целиком и полностью согласны с этим решением», — отмечает начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волоградской, Астраханской областям и Республики Калмыкия Владислав Шичанин.
«Смею надеяться, что даже «Союзмолоко» согласится с тем, что это разумные и не очень обременительные условия. Тем более, что ни в Ростовской области, ни в Татарстане случаев сибирской язвы нет уже достаточно давно», — говорит заместитель руководителя Россельхознадзора Российской Федерации Николай Власов.
Никаких ограничений на вывоз сырого молока из Ростовской области нет, как и нет вспышек серьезных заболеваний.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.