Дон вошел в топ-3 среди регионов России по количеству магистрантов

Эксперты Высшей школы экономики провели исследование, в ходе которого выявили регионы России, где обучается наибольшее количество магистрантов. Как сообщает пресс-служба Южного федерального университета, Ростовская область занимает третье место, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Отметим, что такие результаты регион показал во многом благодаря ЮФУ, где обучается 3 тыс. магистрантов.