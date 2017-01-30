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ОБЩЕСТВО

Дон вошел в топ-3 среди регионов России по количеству магистрантов

10:59 Понедельник, 30.01.2017

Эксперты Высшей школы экономики провели исследование, в ходе которого выявили регионы России, где обучается наибольшее количество магистрантов. Как сообщает пресс-служба Южного федерального университета, Ростовская область занимает третье место, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Отметим, что такие результаты регион показал во многом благодаря ЮФУ, где обучается 3 тыс. магистрантов.

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