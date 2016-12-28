Дон занял шестую строку рейтинга регионов по убыточности ОСАГО
Российский союз страховщиков сравнил данные за шесть и девять месяцев с начала года. Ростовская область переместилась с четвертого на шестое место, но все равно еще остается в красной зоне. В нее попадают территории, где «плохие» показатели значительно выше средних по стране. Так частота страховых случаев в Ростовской области чуть выше пяти процентов, а средний размер выплаты по ОСАГО составляет 110,5 тысяч рублей.
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