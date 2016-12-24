Дончане могут стать участниками фотоконкурса ‘Водные сокровища России’

Как известно, следующий год объявлен в России Годом экологии. Федеральное агентство водных ресурсов страны решило провести тематический фотоконкурс. Любой россиянин от 6 лет и старше может представить на суд жюри фотографии своего родного края.

Как уточнили в комитете по охране окружающей среды администрации Ростова-на-Дону, конкурс «Водные сокровища России» проводится по девяти номинациям: «Пейзажи», «Люди и вода», «Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», «Вода — колыбель жизни», «Вода, как стихия», «Вода глазами ребенка», «Пропаганда экологической безопасности», «Береги берега». В номинации «Вода глазами ребенка» принимаются работы, снятые детьми в возрасте от 6 до 16 лет.

«Целью фотоконкурса является отражение через фотографии бережного отношения к своему родному краю, его водному богатству, а также популяризация идей охраны водных ресурсов, привлечение внимания к решению экологических проблем, формирование у подрастающего поколения чувства любви к природе и ответственности за сохранение водных объектов», — говорит председатель комитета по охране окружающей среды Владимир Василенко.

В администрации Ростова подчеркивают: стать участником может любой, вне зависимости от профессиональных навыков и технических характеристик имеющейся фотокамеры. Прием заявок на фотоконкурс уже идет и продлится до 1 октября 2017 года.

Подробнее ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно по ссылке.