Дончанин осужден на 17 лет за контрабанду и сбыт наркотиков

Житель Ростовской области получил 17 лет лишения свободы за контрабанду и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской областной прокуратуры. В 2015 году дончанин Николай Беликов делал закладки наркотиков по Ростову-на-Дону и продавал их через интернет. Таким образом Беликов 12,28 граммов наркотических средств. Кроме того, мужчина договорился о поставке наркотиков из Китая. По почте он получил более девяти килограммов вещества. Правоохранители задержали дончанина и изъяли посылку в одном из отделений почтовой связи.

«Приговором Ростовского областного суда от 07.02.2017 подсудимый при­знан виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправитель­ной колонии строгого режима», — сообщили в областной прокуратуре региона.