Донская полиция перешла на усиленный режим работы

Усиленные патрули вышли сегодня на дороги Ростовской области. Особый режим введён в связи с приближением Нового года и большим количеством предпраздничных мероприятий. Полиция будет работать по усиленному графику и во время всех зимних каникул — до 9 января. За соблюдением правил движения по улицам донской столицы ежедневно будут следить 140 сотрудников Госавтоинспекции.