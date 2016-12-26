Донская полиция перешла на усиленный режим работы
Усиленные патрули вышли сегодня на дороги Ростовской области. Особый режим введён в связи с приближением Нового года и большим количеством предпраздничных мероприятий. Полиция будет работать по усиленному графику и во время всех зимних каникул — до 9 января. За соблюдением правил движения по улицам донской столицы ежедневно будут следить 140 сотрудников Госавтоинспекции.
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