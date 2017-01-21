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ОБЩЕСТВО

Донская публичная библиотека приглашает на ‘БиблиоДжаз’

9:40 Суббота, 21.01.2017

25 января в кинозале Донской публичной библиотеки состоится «БиблиоДжаз». Начало мероприятия в 17 часов, вход свободный. В рамках проекта Адам Терацуян представит концертную программу «Яркие имена XX столетия».

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