Донская публичная библиотека приглашает на ‘БиблиоДжаз’
25 января в кинозале Донской публичной библиотеки состоится «БиблиоДжаз». Начало мероприятия в 17 часов, вход свободный. В рамках проекта Адам Терацуян представит концертную программу «Яркие имена XX столетия».
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