Донская столица становится доступнее для людей с ограничениями по здоровью

Большие изменения произошли в ростовской школе №38. Там сегодня гораздо увереннее чувствуют себя слабовидящие ученики. К работе над ошибками готовятся и торговые центры города.

Для слабовидящих Ростовская специальная школа-интернат № 38 стала доступной с первых шагов. Уже во дворе все схемы здания продублированы на язык брайля, а до входа ведет направляющая полоса с выступающим рисунком.

«Удобнее стало. Тактильная дорожка есть. Она эффективна даже при наличии снега. Я не верил, когда мне рабочие об этом говорили», — отмечает преподаватель ростовской специальной школы-интерната №38 Алексей Гончаров.

Нарушения, которые прокуратура и общество слепых выявили в прошлую проверку, исправлены и внутри здания. Теперь в школе есть тактильные таблички этажей и классов, для колясочников установили оборудованный санузел и расширенные дверные проемы.

«Школа оборудовала полностью входную свою зону, есть тактильная плитка, оборудованы и расширены двери. Есть мнемосхемы, которые показывают инвалиду по зрению, куда он направляется», — рассказывает помощник председателя Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых Валерия Мещерякова.

По стандарту программы «Доступная среда» все двери помечены контрастной маркировкой, а лестницы имеют тактильные поручни.

«Раньше всего этого не было, и я боялась, что упаду. Думала, что меня кто-нибудь толкнет, и я полечу с этой лестницы», — признается школьница.

«Хотелось бы, чтобы это и на улице, вне школы, происходило. А то среда у нас совсем недоступная. Замечал большое количество открытых люков, машины на тротуарах», — говорит преподаватель школы №38 Алексей Гончаров.

Следующий объект проверки — торговый центр «Левенцовский», который в рамках «Доступной среды» инспектирует впервые, эксперты сразу находят нарушения.

«Лестницы имеют длину более четырех метров, нет раздельных поручней. Плюс ко всему, краевые ступени лестницы не выделены контрастными маркировками», — поясняет технический эксперт Денис Косенко.

Не соответствуют нормам поручни пандуса, и сам подъем для колясочников очень крутой. Внутри здание также не рассчитано для людей с ограниченными возможностями.

«Отсутствуют мнемосхемы, лифты, санузлы, направляющие дорожки для инвалидов. По выявленным нарушениям приняты меры реагирования», — прокомментировала старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Елизавета Комахидзе.

По словам представителей прокуратуры, руководство торгового центра идет навстречу «Доступной среде» и нарушения готово исправлять.