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ОБЩЕСТВО

Донская страховая компания лишилась лицензии

11:50 Пятница, 27.01.2017

Центральный Банк России отозвал лицензию у медицинской страховой компании «Максимум», сообщает РБК со ссылкой на сайт ЦБ. Такое решение принято из-за того, что в течение года донская страховая компания не предоставляла Центробанку отчетность о своей деятельности. «Максимум» находится в Ростове-на-Дону и работала не только в Донском регионе, но также в Волгоградской области, республиках Дагестан и Крым.

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