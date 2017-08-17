Донские аграрии проводят в Ростове большое сельхозсовещание

Ростовская область на первом месте по сбору ранних зерновых в России. Это общий итог жатвы-2017. Кто и как сработал, а также какого качества собранный урожай аграрии обсуждают в Ростове на сельхозсовещании.

Сегодняшнее совещание можно смело назвать официальным подведением итогов жатвы 2017 года. В донской столице собрались руководители сельхозпредприятий, работники АПК — все те, благодаря кому собрали рекордный урожай и регион стал первым в России по валовому сбору ранних зерновых культур.

Так в области собрали 12 миллионов 305 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Рекорд прошлого года побит, причем побит он и по валовому сбору озимой пшеницы, который составил порядка 10 миллионов 600 тысяч тонн.

Однако это совещание это не столько подведение итогов, сколько планирование будущего — в области уже начали готовиться к следующей посевной кампании.

«Задачи, которые мы ставим на будущее — это модернизация мощностей по переработке и глубокая переработка пшеницы. У завершается строительство завода по производству аминокислот. На этом мы останавливаться не будем, считаем, что внутри области должно перерабатываться порядка трех миллионов тонн пшеницы», — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Сколько и с какой периодичностью вносить минеральные удобрения, каковы оптимальные сроки сева в каждой из зон обсуждают сегодня донские аграрии. Сейчас все усилия направлены на закладку и формирование будущего урожая 2018 года.