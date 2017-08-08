Донские аграрии собрали больше 11,5 миллионов тонн зерновых
На донских полях жатва выходит на финишную прямую. В закромах уже больше 11,5 миллионов тонн зерна. При этом средняя урожайность выше 40 центнеров с гектара. Полностью завершили уборку ранних зерновых культур уже 12 районов. В лидерах находятся Зимовниковский, Сальский и Зерноградский районы. Завершить уборку в регионе планируют в ближайшую неделю.
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