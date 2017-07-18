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ОБЩЕСТВО

Донские аграрии собрали почти четыре миллиона тонн озимой пшеницы

15:03 Вторник, 18.07.2017

Сальский район в лидерах по уборке ранних зерновых. Донской Минсельхоз публикует данные по жатве. Сейчас к ней приступили все хозяйства региона. Уже убрано почти 40 процентов от общих площадей.

Больше всего обработано полей в Зимовниковском и Целинском районах. Наивысшая урожайность зафиксирована в Мясниковском, Азовском и Печанокопском районах. На сегодняшний день донские аграрии собрали почти четыре миллиона тонн озимой пшеницы.

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