Сальский район в лидерах по уборке ранних зерновых. Донской Минсельхоз публикует данные по жатве. Сейчас к ней приступили все хозяйства региона. Уже убрано почти 40 процентов от общих площадей.

Больше всего обработано полей в Зимовниковском и Целинском районах. Наивысшая урожайность зафиксирована в Мясниковском, Азовском и Печанокопском районах. На сегодняшний день донские аграрии собрали почти четыре миллиона тонн озимой пшеницы.