Донские электровозы ‘Олимп’ установили рекорд
Как сообщает сайт областного правительства, электровозы «Олимп», собранные в Новочеркасске, проехали по миллиону километров. Локомотивы работают в депо «Москва — Сортировочная». Отметим, что «Олимп» — это первый двухсистемный российский электровоз, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 километров в час. К настоящему моменту построено 56 таких машин.
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