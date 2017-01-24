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ОБЩЕСТВО

Донские электровозы ‘Олимп’ установили рекорд

10:03 Вторник, 24.01.2017

Как сообщает сайт областного правительства, электровозы «Олимп», собранные в Новочеркасске, проехали по миллиону километров. Локомотивы работают в депо «Москва — Сортировочная». Отметим, что «Олимп» — это первый двухсистемный российский электровоз, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 километров в час. К настоящему моменту построено 56 таких машин.

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