Донские гандболистки взяли под опеку львицу Олесию
Львица Олесия теперь под опекой донских гандболисток. Возле клетки открыли брендированную зону клуба. ГК «Ростов-Дон» взял под опеку львицу, так как это животное — официальный символ команды. В зоопарке отмечают, что Олесия любит играть с мячом.
«Я очень рада, что наш клуб смог поучаствовать в жизни этого животного, и надеюсь, что мы сможем очень многое для нее сделать. Это очень символично, и я рада, что наш клуб, что берет под опеку такое животное. Это очень здорово!», — призналась игрок ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева.
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