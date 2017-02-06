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ОБЩЕСТВО

Донские и кубанские летчики провели дозаправку самолетов в воздухе

16:42 Понедельник, 06.02.2017

Военные летчики Ростовской области и Краснодарского края успешно провели дозаправку самолетов в воздухе. В операции участвовали новейшие истребители СУ-27 и СУ-30. Дозаправка проходила на высотах от трех до шести километров. Сложнейший процесс осуществляли в рамках отборочного этапа конкурса «Авиадартс -2017″.

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