Донские и кубанские летчики провели дозаправку самолетов в воздухе
Военные летчики Ростовской области и Краснодарского края успешно провели дозаправку самолетов в воздухе. В операции участвовали новейшие истребители СУ-27 и СУ-30. Дозаправка проходила на высотах от трех до шести километров. Сложнейший процесс осуществляли в рамках отборочного этапа конкурса «Авиадартс -2017″.
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