Донские казаки почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне

Сегодня, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, казаки Дона торжественно возложили цветы к мемориалу героев. На церемонии в сквере имени Первого пионерского слета в Ростове собрались представители восьми казачьих полусотен. Это одно из первых мероприятий, посвященных далеким историческим событиям. До середины августа планируется проведение уроков мужества для молодежи. Памятная дата была учреждена президентом пять лет назад.

«Сегодня, 1 августа 2017 года, мы отмечаем День поминовения тех воинов, которые погибли в годы Первой мировой войны. Они своим подвигом отдали всю свою жизнь для того, чтобы защитить наше Отечество», — говорит атаман окружного казачьего общества «Ростовский округ», казачий полковник Виктор Могильный.